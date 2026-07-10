В Германии запускают серийное производство НПС Gereon для Сил обороны Украины: когда ожидаются первые поставки

Немецкие компании DEUTZ и ARX Robotics запускают серийное производство беспилотных наземных роботизированных комплексов Gereon, которые будут поставляться Силам обороны Украины. Первые машины украинские военные должны получить уже в конце лета, а производство начнётся в ближайшие недели.

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Об этом говорится в пресс-релизе DEUTZ. Компания отмечает, что производство БРК Gereon будет налажено на её заводе в немецком городе Ульм.

Серийное производство начнется в ближайшее время

В компании отметили, что запуск серийного производства происходит в рамках стратегического партнерства с мюнхенской компанией ARX Robotics, которая специализируется на разработке нового поколения беспилотных наземных боевых систем с программным управлением.

Партнерство между двумя компаниями было заключено еще в октябре 2025 года, а теперь проект переходит к промышленному этапу.

По информации DEUTZ, производство начнётся уже через несколько недель, а первые комплексы планируется передать Украине в конце лета.

Генеральный директор оборонного подразделения DEUTZ Марко Герре заявил, что компания задействует свои промышленные мощности для быстрого наращивания объемов производства техники.

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"Помимо технологической экспертизы в сфере силовых установок, одним из ключевых преимуществ DEUTZ является способность быстро наращивать объемы промышленного производства. Для поставок Gereon в Украину мы наращиваем производство на нашем заводе в Ульме. Таким образом, стратегическое партнерство с ARX Robotics вносит весомый вклад в укрепление европейской оборонной политики через поддержку Украины", — отметил Герре.

Соучредитель и генеральный директор ARX Robotics Марк Витфельд заявил, что война в Украине продемонстрировала необходимость не только создания новых военных технологий, но и их быстрого серийного производства.

По его словам, сотрудничество с DEUTZ позволяет объединить военные инновации с возможностями крупной промышленности.

"Война в Украине показывает, что обороноспособность Европы зависит не только от инноваций, но и от промышленного масштабирования. ARX Robotics и DEUTZ создают мост между военными технологиями и массовым производством, ускоряя развитие этих возможностей", – сказал Витфельд.

Роботы получат новые двигатели и систему искусственного интеллекта

В рамках партнерства DEUTZ обеспечит беспилотные комплексы современными силовыми установками.

Речь идет об аккумуляторных электрических приводах, а в будущем – также о компактных двигателях внутреннего сгорания и гибридных силовых установках.

Компании также создадут специальный программный интерфейс, который позволит интегрировать силовые установки DEUTZ с программной платформой Mithra OS, использующей элементы искусственного интеллекта для управления роботизированными системами.

Украина также получит инфраструктуру для эксплуатации НРК Gereon

Помимо самих наземных комплексов, DEUTZ обеспечит необходимую энергетическую инфраструктуру для их использования.

В частности, речь идет о генераторах, системах накопления энергии и сменных аккумуляторных батареях.

Кроме того, ARX Robotics сможет использовать глобальную производственную и сервисную сеть DEUTZ, что должно обеспечить быстрое выполнение даже крупных заказов и техническое обслуживание роботизированных комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны планирует значительно расширить использование НРК на фронте. Наземные роботизированные комплексы всё активнее применяются на самых опасных участках фронта – НРК доставляют военным боеприпасы, продовольствие и другие необходимые грузы, выполняют логистические задачи, а также помогают эвакуировать раненых бойцов из районов, где пребывание людей сопряжено с высоким риском.

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