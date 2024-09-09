Без колебаний пошел на фронт добровольцем: в Сумской области попрощались с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В Шостке на Сумщине простились с защитником Украины Александром Шинкаревым. 52-летний Герой погиб в результате взрыва вражеской ракеты 28 августа 2024 года на Купянском направлении фронта.

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Об этом сообщил в Facebook мэр Шостки Николай Нога. Он рассказал, что защитник родился в Шостке, всю жизнь работал в Государственной пенитенциарной службе Украины, откуда уволился на пенсию по выслуге лет.

С началом полномасштабной войны, в возрасте 49 лет, воин без колебаний пошел добровольцем, чтобы встать на защиту Украины.

"Несмотря на опасность, он всегда оставался верен своим принципам и приезжал домой, соблюдая важнейшее правило: "Сначала увидеть мать"", – рассказал Нога.

На фронте Шинкарев побывал в самых горячих направлениях фронта. Служил, в частности, на Бахмутском направлении стрелком-снайпером мотопехотного взвода. Получил ранение. После госпиталя по состоянию здоровья получил статус участника боевых действий (лица с инвалидностью в результате войны).

После этого бойца перевели в роту охраны Купянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области. Там исполнял обязанности командира роты охраны.

По словам Ноги, Александр был не просто сыном, мужем, отцом, братом и дядей, а настоящей гордостью для всей семьи. У Шинкарева остались мать, жена и двое детей.

"Природа и каждый миг были для него бесценны. Его настоящей страстью было пчеловодство. Гудение пчел и сбор меда – это было его любимое дело, которым восхищался годами", – отметил мэр Шостки.

Как сообщал OBOZ.UA:

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