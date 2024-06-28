Без колебаний встал на защиту Родины: на фронте погиб младший сержант Владимир Сиренко из Черкасс. Фото

Российское полномасштабное вторжение в Украину отняло жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на фронте погиб 28-летний младший сержант Владимир Сиренко из Черкасской области. Последний бой воин принял 24 июня 2024 года.

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Черкасщина попрощалась с Героем, который вернулся домой на щите, в пятницу, 28 июня. Об этом сообщил первый заместитель городского главы Черкасс, президент Федерации бокса Черкасской области Сергей Тищенко.

Погибший боец проходил военную службу на должности стрелка-санитара 3 стрелковой роты воинской части, а до полномасштабного вторжения России работал водителем на Черкасском хлебозаводе.

Как отметил Тищенко, Владимир Сиренко родился 9 октября 1995 в Черкассах. Учился в Черкасской общеобразовательной школе №28, затем в училище №21 на повара. Работал водителем грузовых автомобилей на местном хлебозаводе.

С 2021 по 2023 год Владимир получал высшее образование в Черкасском политехническом профессиональном колледже. В 2023 году был мобилизован Черкасским ОМТЦК и СП.

"Он навсегда останется в памяти родных, друзей, побратимов как искренний, доброжелательный, мужественный и отважный мужчина и отец, который без колебаний встал на защиту нашей Родины. Вечная память Герою! Соболезнования родным и близким", – отметил Тищенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов, выполняя боевое задание на востоке, погиб воин НГУ, ведущий инженер Института ядерных исследований НАН Чередник Сергей. Трагедия произошла 28 мая 2024 года недалеко от села Георгиевка Донецкой области.

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