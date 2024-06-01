Без мамы остались двое детей: на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области

В боях с российскими оккупантами на Купянском направлении погибла защитница Киевской области Людмила Шкуренко. Мама двоих детей, женщина помогала украинскому войску как волонтер, однако впоследствии выучилась на оператора дронов и мобилизовалась в Вооруженные силы Украины.

29 мая во время выполнения боевого задания Людмила попала под вражеский обстрел: полученные ранения стали для нее смертельными. О гибели защитницы сообщили на малой ее малой родине, в городе Украинка Обуховского района.

"Снова беда, опять большая потеря... На фронте погибла Шкуренко Людмила Викторовна, 1980 года рождения. Разведчица-наводчица разведывательного отделения разведывательного взвода 1-го механизированного батальона. 14 мая, 2023 года Защитница поступила в ряды Вооруженных Управление разведдронами. 15 мая этого года была мобилизована. 29 мая, во время выполнения боевого задания на Купянском направлении, попала под вражеский обстрел", – говорится в сообщении на странице Украинской громады в Facebook.

В местных группах рассказывают: долгое время Людмила помогала Силам обороны как волонтер. Однако стремилась сделать больше.

"Женщина-воин, женщина-волонтер, женщина… Наверное, нет таких людей в Украинке, кто бы не знал ее вспыльчивый характер, за которым стояла женская доброта и стремление помогать людям, животным, стране в трудную минуту. "Ее характер позволял ей достичь всего, к чему стремилась…" – сквозь отчаяние говорят родные Защитницы. А с полномасштабным вторжением целью Людмилы стала защита страны от врага", – говорится в сообщении в одном из городских пабликов.

И Людмила упорно шла к цели. Она овладела управлением БПЛА, получила соответствующий сертификат и в мае этого года мобилизовалась в Вооруженные силы и в составе своего подразделения отправилась на Купянское направление.

Однако боевой путь защитницы оказался очень коротким.

"Людмила всегда была на связи с родными. Перед гибелью написала в сообщении мужчине, что отправляется на боевое задание, вернется, когда еще будет темно. Пообещала: "буду беречь себя". К 4 часам утра периодически отписывалась мужу, а он ожидал и читал каждое ее сообщение, но, к сожалению, следующее уже не пришло. "Последнее сообщение, которое мы получили – уведомление". Людмила попала под вражеский обстрел, в результате которого погибла", – пишет Telegram-канал "Новости города Украинка".

31 мая Людмила Шкуренко вернулась домой на щите. 1 июня в родном городе с женщиной-воином навсегда простятся. Колонна с телом погибшей защитницы в 10:30 выедет из города Обухов в Украинку. По ее родному городу кортеж будет двигаться по маршруту: рынок – пр. Днепровский (остановка 2 мин.) – церковь прихода Иконы Божией Матери "Неожиданная радость" (Юности, 1).

В 11.00 состоится чин похорон в церкви. А в 11:40 начнется гражданская церемония прощания на территории храма.

Похоронят Людмилу Шкуренко на кладбище города Украинка на "Аллее Героев 2".

"Выражаем искренние соболезнования семье нашей Героини. Уверены, что побратимы Людмилы обязательно доведут начатое до конца, и воплотят ее главную цель, за которую она отдала самое ценное, в реальность. Вечная слава!" – отметили земляки защитницы.

У нее остались мама, двое детей и любимый муж.

Напомним, на днях стало известно, что на фронте погибла известная парамедик "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Воину навсегда останется 50 лет.