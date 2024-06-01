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Без мамы остались двое детей: на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,5 т.
Без мамы остались двое детей: на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области

В боях с российскими оккупантами на Купянском направлении погибла защитница Киевской области Людмила Шкуренко. Мама двоих детей, женщина помогала украинскому войску как волонтер, однако впоследствии выучилась на оператора дронов и мобилизовалась в Вооруженные силы Украины.

29 мая во время выполнения боевого задания Людмила попала под вражеский обстрел: полученные ранения стали для нее смертельными. О гибели защитницы сообщили на малой ее малой родине, в городе Украинка Обуховского района.

Без мамы остались двое детей: на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области

"Снова беда, опять большая потеря... На фронте погибла Шкуренко Людмила Викторовна, 1980 года рождения. Разведчица-наводчица разведывательного отделения разведывательного взвода 1-го механизированного батальона. 14 мая, 2023 года Защитница поступила в ряды Вооруженных Управление разведдронами. 15 мая этого года была мобилизована. 29 мая, во время выполнения боевого задания на Купянском направлении, попала под вражеский обстрел", – говорится в сообщении на странице Украинской громады в Facebook.

В местных группах рассказывают: долгое время Людмила помогала Силам обороны как волонтер. Однако стремилась сделать больше.

"Женщина-воин, женщина-волонтер, женщина… Наверное, нет таких людей в Украинке, кто бы не знал ее вспыльчивый характер, за которым стояла женская доброта и стремление помогать людям, животным, стране в трудную минуту. "Ее характер позволял ей достичь всего, к чему стремилась…" – сквозь отчаяние говорят родные Защитницы. А с полномасштабным вторжением целью Людмилы стала защита страны от врага", – говорится в сообщении в одном из городских пабликов.

Без мамы остались двое детей: на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области

И Людмила упорно шла к цели. Она овладела управлением БПЛА, получила соответствующий сертификат и в мае этого года мобилизовалась в Вооруженные силы и в составе своего подразделения отправилась на Купянское направление.

Однако боевой путь защитницы оказался очень коротким.

"Людмила всегда была на связи с родными. Перед гибелью написала в сообщении мужчине, что отправляется на боевое задание, вернется, когда еще будет темно. Пообещала: "буду беречь себя". К 4 часам утра периодически отписывалась мужу, а он ожидал и читал каждое ее сообщение, но, к сожалению, следующее уже не пришло. "Последнее сообщение, которое мы получили – уведомление". Людмила попала под вражеский обстрел, в результате которого погибла", – пишет Telegram-канал "Новости города Украинка".

31 мая Людмила Шкуренко вернулась домой на щите. 1 июня в родном городе с женщиной-воином навсегда простятся. Колонна с телом погибшей защитницы в 10:30 выедет из города Обухов в Украинку. По ее родному городу кортеж будет двигаться по маршруту: рынок – пр. Днепровский (остановка 2 мин.) – церковь прихода Иконы Божией Матери "Неожиданная радость" (Юности, 1).

В 11.00 состоится чин похорон в церкви. А в 11:40 начнется гражданская церемония прощания на территории храма.

Похоронят Людмилу Шкуренко на кладбище города Украинка на "Аллее Героев 2".

Без мамы остались двое детей: на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области

"Выражаем искренние соболезнования семье нашей Героини. Уверены, что побратимы Людмилы обязательно доведут начатое до конца, и воплотят ее главную цель, за которую она отдала самое ценное, в реальность. Вечная слава!" – отметили земляки защитницы.

У нее остались мама, двое детей и любимый муж.

Напомним, на днях стало известно, что на фронте погибла известная парамедик "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Воину навсегда останется 50 лет.

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