'Без них Россия убила бы еще сотни тысяч украинцев': Зеленский оценил работу систем HIMARS на Запорожском направлении. Видео

Президент Владимир Зеленский на Запорожском направлении встретился с воинами, уничтожающими врага с помощью американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Если бы Украина не имела таких установок, то россияне захватили бы и разрушили больше городов и убили бы больше украинцев.

Видео дня

Видео встречи с бригадой было опубликовано в Telegram-канале главы государства в четверг, 12 декабря. Президент отметил, что украинские бойцы очень благодарны Соединенным Штатам за предоставление HIMARS.

Эти системы являются ярким примером совершенного, высокоточного, эффективного и надежного американского вооружения.

"Без таких дальнобойных ракет Россия убила бы еще сотни тысяч украинцев. Наличие средств защиты от российского террора является вопросом жизни и смерти для украинского народа. HIMARS были критически важны для защиты Херсонщины от россиян, а также помогли сорвать российское наступление на Сумщине ранее в этом году. Теперь эти системы помогают защищать самые тяжелые участки Донецкого фронта от российских атак", – отметил Зеленский.

Он добавил: если бы Силы обороны не имели HIMARS и других дальнобойных вооружений, оккупационные российские войска захватили бы и разрушили гораздо больше украинских городов и сел.

"Дальнобойные возможности предотвращают потери жизней. Одно дело – терять боеприпасы и ракеты, чтобы остановить оккупантов, и совсем другое – терять людей из-за отсутствия таких оборонных возможностей", – добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна Штатам за их помощь в уменьшении человеческих потерь и усилении наших позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский посетил позиции воинов в Запорожском направлении и поздравил их с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии. Также глава государства посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, где спасают раненых бойцов.

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