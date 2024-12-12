'Честь быть с нашими бойцами': Зеленский в Запорожье вручил награды украинским защитникам в День сухопутных войск. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Запорожье побывал на позициях воинов из 27-й реактивной артиллерийской бригады. Глава государства поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии и отметил их наградами.

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Об этом президент сообщил в своих соцсетях. Он выразил благодарность воинам за службу и защиту нашего государства и людей.

"Запорожье. Наши воины из 27-й реактивной артиллерийской бригады. Дивизион HIMARS. Ребята работают над защитой нашего Запорожья и Донбасса от оккупанта.

Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днем Сухопутных войск и с недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметить наградами.

Спасибо за службу и защиту нашего государства и людей. Пусть HIMARS не подводят, пусть бьют враждебные цели", – говорится в сообщении главы государства.

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