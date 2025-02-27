Без отца осталась дочь: на Полтавщине простились с защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В селе Тарасовка на Полтавщине провели в последний земной путь отважного воина Романа Крутько, погибшего на фронте. Мужчина был участником АТО, находился за границей, когда началась полномасштабная война, но, не колеблясь, вернулся в Украину и встал на ее защиту.

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Герою теперь навеки 43 года, у него осталась маленькая дочь. О потере сообщил Зиньковский городской совет.

Крутько Роман Григорьевич родился 3 июля 1981 года в многодетной семье. Окончил Зиньковскую специализированную школу I-III ступеней №2. Позже учился в профессионально-техническом училище города, получив специальность обувщика по индивидуальному пошиву обуви. В 1999 году проходил армейскую службу. После возвращения на малую родину овладел профессией водителя автотранспортных средств.

Мужчина любил путешествовать, изучать культуру других стран, интересовался их обычаями и бытом. Для отсутствия языковых барьеров овладел несколькими языками. Много читал, многое знал.

В 2014 году Роман Крутько встал на защиту Родины, был участником антитеррористической операции. А 2016 год подарил мужчине наибольшее счастье – дочь Полину, которая является достойным продолжением отца.

До полномасштабного российского военного вторжения мужчина жил за границей, но ситуация в Украине сразу изменила его планы – не колеблясь, он вернулся домой и вступил в Сил обороны. Его жизнь оборвалась в бою 21 февраля.

"Он любил Украину. Любил жизнь. Любил людей. Пытался все успеть, хотел всех обогреть и помочь всем. Общительный, правдолюбивый, дружелюбный, открытый. Таких больше нет. Помню, как мы с ним ехали в Проценках, на обочине играли дети, Рома выбежал к ним, угостил яблоками и конфетами, которые имел с собой. Точно так у него было и с пожилыми людьми. Это был Человек с большим и добрым сердцем", – рассказала мама Героя.

Прощались с Романом Крутько в родном крае 26 февраля. Стоя на коленях, с флагами в руках и со слезами на глазах встретили воина родные, знакомые, односельчане, побратимы. Похоронили защитника на кладбище №1 в Тарасовке.

"Жаркой болью для родных и всей громады стала эта непоправимая потеря. Воин стал еще одним ангелом, который будет держать небо над Украиной. Искренние соболезнования всем родным и близким защитника. Никогда не простим. Никогда не забудем. Царство небесное, вечная, светлая память и безграничная слава воину. Почивай с Богом, наш Защитник…" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб 46-летний майор Александр Коваленко из Полтавской области. Он руководил подразделением в боях за Авдеевку, за военные заслуги воин с позывным "Подкова" был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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