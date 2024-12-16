Без отца осталась дочь: в боях на Купянском направлении погиб сержант из Ривне. Фото

На фронте в Харьковской области погиб воин 14-й ОМБр Иван Добреля из города Ривне, который два года защищал свободу Украины. За время службы сержант ВСУ получил немало наград, был ранен, но все равно возвращался к бою против врага.

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Защитнику навеки осталось 38 лет, мужа и отца потеряли его жена и дочь. Трагическое известие сообщили родные воина, а также Ривненский городской совет.

"Во время выполнения боевого задания трагически погиб мой брат. Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Не хватает слов, чтобы передать печаль и боль, которая черным крылом коснулась нашей семьи. Мы потеряли любящего отца, хорошего мужа, заботливого сына и брата. Вечная память защитнику Украины!" – написала в Facebook сестра Героя.

Добреля Иван Николаевич родился 12 октября 1986 года в Ривне. Окончил местный лицей №11, отслужил срочную службу в армии. В последние годы работал водителем такси Bolt.

"В феврале было бы два года, как Ивана мобилизовали. Он служил на Харьковщине, Купянском направлении. О самой службе говорил мало, пытался меня не волновать. У него все всегда было ок – именно так писал", – рассказала жена Героя Татьяна.

Воин получил немало наград: отличие министра обороны Украины "За образцовую службу", почетный нагрудный знак "Отличие командира 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого". Был ранен, за что также награжден отличием министра обороны.

"Иван был настоящим, очень добрый и любящий – он полностью отвечал своей фамилии. Заботливый отец – вместе воспитывали 11-летнюю дочь – заботился о семье. Все, что можно было получить от него хорошего, я получила, а теперь все это хорошое у нас забрали..." – добавила Татьяна.

38-летний сержант Иван Добреля погиб 11 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания на Купянском направлении фронта.

Знакомые защитника призвали земляков прийти на траурную церемонию и провести Героя в его последнюю земную дорогу. Прощание состоится 16 декабря на майдане Незалежности в его родном городе. Заупокойную службу проведут в Свято-Покровском соборе. Похоронят защитника Украины на кладбище "Новое".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Курщине погиб 24-летний старший сержант Денис Перета из Ривненской области. Он подписал контракт на службу в ВСУ еще до начала полномасштабной войны, а затем с первых дней ушел на фронт, чтобы защищать Украину.

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