Ему навсегда будет 24: в боях на Курщине погиб защитник из Ровенщины. Фото

Украина продолжает терять своих героев. В этот раз пришло трагическое известие, что в боях на Курщине погиб защитник из Ровенской области Денис Перета.

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Об этом сообщили в Повчанской территориальной громаде. Украинскому военному было всего 24 года. Он погиб 9 ноября 2024 года.

"Жгучая боль и горькая грусть войны черным крылом в очередной раз коснулась нашей общины. Неумолимая смерть унесла еще одну молодую жизнь - защитника Дениса Переты. Полчанская громада потеряла еще одного смелого сына, преданного патриота, который стал на защиту Украины и отдал за нее самое ценное - свою жизнь", – говорится в сообщении общины.

Там рассказали, что военный родился 13 января 2000 года. Он был старшим сержантом Вооруженных Сил Украины, погиб в районе населенного пункта Свердликово Курской области РФ в результате удара FPV-дрона со стороны противника. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

"Верный военной присяге и украинскому народу, Денис мужественно исполнял свой долг, до последнего вздоха защищая родную землю", – рассказали в громаде.

Там добавили, что Денис был настоящим воином с сердцем патриота. Он подписал контракт на службу в армии еще до начала полномасштабной войны. А потом с первых дней ушел на фронт, чтобы защищать Украину.

"Его боевой путь был непростым: Запорожское, Николаевское, Сумское, Харьковское направления, Донетчина… И даже в самых горячих точках Денис демонстрировал невероятное мужество и выдержку, оставаясь образцом для своих собратьев", – напомнили в общине.

Денис был жителем села Игнатовка, выпускником Малосадовского лицея 2017 года. Его упоминают как харизматичного, креативного, талантливого юношу с обостренным чувством справедливости, хорошим юмором, волевым характером. Он был церковным прислужником, активно участвовал в школьной жизни, был участником драматического кружка, одерживал победы в конкурсах и олимпиадах.

Настоящий патриот, ответственный и трудолюбивый, был старшим братом в семье, надежной опорой для мамы и младшего брата, доброжелательным одноклассником, хорошим другом.

"Полчанская громада, исполнительный комитет сельского совета, депутатский корпус, собратья, односельчане, – все склоняют головы в скорби и выражают глубочайшие соболезнования матери, брату и всей семье Дениса Переты. Мы разделяем эту невыносимую боль вместе с вами", – резюмировали в громаде.

Подруга детства Дениса Наталья Биляк рассказала, что он был чрезвычайно умным и щедрым.

"Он был моей опорой. У нас был школьный автобус, но он не ходил ко мне на улицу. Я должна была идти около километра, и мне было грустно ходить самой. Денис всегда составлял мне компанию, нес мой рюкзак и преодолевал эту длинную дистанцию вместе с мной, даже зимой. Нам всегда было весело", – рассказала она.

Девушка напомнила также, что парень был добрым, искренним и очень умным. После школы их дороги разошлись, каждый жил своей жизнью. Социальных сетей Денис не вел, потому она не знала, как у него дела.

"Но увидев это фото, я все равно вижу ту добрую улыбку, которую никогда не забуду. Его ждало большое будущее – его потенциал всегда чувствовался. Но, к сожалению, его миссия на этой земле завершилась. Невероятно грустно… Почвай с миром," Перета". Ты навсегда в нашем сердце. Он защищал всех нас и погиб за нас, и за нашу Украину", – с грустью резюмировала она.

О церемонии прощания и чине похорон там сообщат дополнительно. В Повчанской общине объявлены дни скорби.

Напомним, что 13 ноября в селе Городище Хмельницкой области в последний земной путь провели земляка-воина Романа Пасинюка. Жизнь гранатометчика одной из бригад ВСУ оборвалась в феврале в бою на Авдеевском направлении. Защитнику навеки осталось 35 лет.

А 7 октября в Каменец-Подольской общине Хмельнитчины простились с молодым воином Виктором Ткачуком, погибшим на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Донетчине погиб 21-летний защитник Роман Сабаев из Хмельницкого. Студент-отличник инженерного факультета он дважды пытался уйти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой оказался как воин 12-й бригады спецназначения "Азов".

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