Без отца осталась дочь: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Кривом Роге попрощались с Героем, погибшим в боях на Донетчине. Евгений Гуцало защищал Украину с 2014 года, дома его не дождались жена и дочь.

В последний путь павшего воина провели на Центральном кладбище Кривого Рога, сообщили местные СМИ. Он погиб 13 апреля во время выполнения боевого задания возле Серебрянки Бахмутского района.

Герою навеки остался 41 год.

Евгений Гуцало до войны преподавал физическую подготовку в Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее, впоследствии устроился на шахту "Жовтнева".

На защиту Украины стал еще в 2014 году, оборонял Родину на передовой в течение двух лет.

С 2020 года работал горняком на "АрселорМиттал". Однако в первые же дни полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, служил в составе в/ч 3012 г. "Хартия".

Дома у Евгения остались жена и дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин с Тернопольщины Роман Шугита. Герою навсегда осталось 29 лет. С воином простились 16 апреля в его родном селе Йосиповка.

А в Работино на Запорожье пал Михаил Пенгрин с Ивано-Франковщины. В свои 27 лет офицер командовал взводом оперативного назначения. Герой был родом из села Малая Турья Калушского района.

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