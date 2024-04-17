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Без отца осталась дочь: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
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Без отца осталась дочь: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Кривом Роге попрощались с Героем, погибшим в боях на Донетчине. Евгений Гуцало защищал Украину с 2014 года, дома его не дождались жена и дочь.

В последний путь павшего воина провели на Центральном кладбище Кривого Рога, сообщили местные СМИ. Он погиб 13 апреля во время выполнения боевого задания возле Серебрянки Бахмутского района.

Без отца осталась дочь: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Герою навеки остался 41 год.

Евгений Гуцало до войны преподавал физическую подготовку в Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее, впоследствии устроился на шахту "Жовтнева".

На защиту Украины стал еще в 2014 году, оборонял Родину на передовой в течение двух лет.

Без отца осталась дочь: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

С 2020 года работал горняком на "АрселорМиттал". Однако в первые же дни полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, служил в составе в/ч 3012 г. "Хартия".

Дома у Евгения остались жена и дочь.

Без отца осталась дочь: в Кривом Роге простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин с Тернопольщины Роман Шугита. Герою навсегда осталось 29 лет. С воином простились 16 апреля в его родном селе Йосиповка.

А в Работино на Запорожье пал Михаил Пенгрин с Ивано-Франковщины. В свои 27 лет офицер командовал взводом оперативного назначения. Герой был родом из села Малая Турья Калушского района.

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