'Отдал жизнь за будущее свободной Украины': на фронте погиб защитник из Тернопольщины. Фото

На войне с русскими оккупационными войсками погиб Роман Шугита. Герой, которому навсегда останется 29 лет, отдал свою жизнь за будущее свободной Украины.

Об этом сообщил Великоберезовицкий поселковый совет. Житель села Иосифовка Великоберезовицкой общины родился 1 июня 1994 года.

Роман учился в Иосифовской общеобразовательной школе, а затем окончил Збаражское профессиональное техническое училище, специализируясь на автомеханике. После службы в армии он работал по своей профессии.

Люди описывают его как доброго, трудолюбивого, искреннего, воспитанного и дружелюбного.

У воина остались мать Анна, отец Юрий, брат Василий, Светлана брата и племянники. Чин похорон состоялся 16 апреля в селе Иосифовка.

Напомним, в Роботино в Запорожье оборвалась жизнь офицера Михаила Пенгрина из Ивано-Франковской области. Молодой перспективный воин в свои 27 лет командовал взводом оперативного назначения. Герой был родом из села Малая Турья Калушского района.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов. Он добровольно встал на защиту страны еще в 2022 году.

– Также во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины Александр Вышинский. У защитника Украины осталось 7 детей.

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