Без отца осталась дочь: в Нежине простились с 37-летним защитником Мариуполя

На Черниговщине простились с погибшим воином Николаем Гомоляко, который погиб, защищая Мариуполь. С российскими оккупантами уроженец этого захваченного ныне российскими захватчиками города воевал еще с 2014 года.

Свой последний бой Николай Гомоляко принял в конце марта 2022 года, его личность удалось идентифицировать по результатам ДНК-экспертизы спустя более двух лет после гибели. О Герое рассказали Нежинский городской совет и "Общественное".

Родился младший сержант Николай Гомоляко 3 января 1985 в Мариуполе. С этим городом была связана практически вся жизнь мужчины, там же в конце концов она и оборвалась.

После окончания школы, в течение 2004-2005, Николай Гомоляко отслужил срочную службу в ныне оккупированной Евпатории. А после – вернулся в Мариуполь, где устроился на работу на металлургический комбинат.

А с 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины, Николай встал на защиту родной земли. В 2014 году он был мобилизован, далее подписал контракт с ВСУ, с 2016 года был участником АТО и получил за службу не одну награду.

В одном из сражений получил также контузию. А в 2019 году Николай Гомоляко принимал участие в учениях Sea Breeze-2019 в составе морской пехоты.

И при этом успевал еще и учиться: с 2016 по 2020 год заочно учился в Харьковском юридическом университете, получив диплом юриста-правоведа.

До последнего вздоха Николай Гомоляко защищал родной Мариуполь. Погиб мужчина 25 марта 2022 года, выполняя боевое задание.

Похоронить его смогли только через два года, после идентификации личности с помощью ДНК-экспертизы. На протяжении всего этого времени в Нежине, что на Черниговщине, воина ждали отец и дочь Мирослава 2015 года рождения.

26 апреля Героя похоронили на Мигаловском кладбище, где покоятся его родные.

Напомним, накануне стало известно, что с полученных ранений скончался полковник полиции из Харькова Александр Иванов. Он попал под обстрел россиян 4 апреля.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Томчаковский. Ему было 38 лет.