Без отца осталась маленькая дочь: в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения с Полтавщины. Фото

На Покровском направлении фронта погиб воин Андрей Ольховой из Полтавской области. В мирной жизни он работал электромонтером, а на войне стал командиром стрелкового взвода.

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Защитнику было 46 лет, без любящего мужа и отца остались жена и пятилетняя дочь. О потере известил Карловский городской совет.

Андрей Анатольевич Ольховой родился 23 апреля 1978 года в городе Карловка. Окончил местную школу, а затем Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

"Мы помним его как очень доброго, воспитанного, порядочного ученика, человека искренней души и сердца, которого любили и уважали как учителя, так и одноклассники. Андрей с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины. На веки-вечные его имя будет вписано в историю нашего лицея, громады и Украины, как воина-Героя", – указали в Карловском лицее №1.

С 2019 года мужчина работал в АО "Полтаваоблэнерго" электромонтером по эксплуатации распределительных сетей четвертой группы Карловского участка Полтавского объединенного филиала.

"Андрей был высокопрофессиональным, ответственным работником. Вся большая семья энергетиков Полтавщины глубоко унывает по поводу непоправимой потери, и выражает искренние слова соболезнования родным, близким и друзьям погибшего!" – отметили в обществе.

Знакомые говорят, что мужчина любил родную землю и, не раздумывая, изменил свою жизнь с мирной на военное. Его призвали на службу по мобилизации 26 февраля 2022 года. В ВСУ он служил командиром третьего стрелкового взвода третьей стрелковой роты. Имел воинское звание сержанта и позывной "Ольха".

Во время выполнения боевого задания вблизи села Константиновка Покровского района Донетчины 18 июля воин получил ранения в результате сброса оккупантами взрывного устройства с дрона. Бойца доставили в стабилизационный пункт и делали все возможное для его спасения. К сожалению, во время проведения реанимационных мероприятий сердце Андрея Ольхового остановилось.

Простятся с защитником 23 июля в родном крае. Громаду призвали достойно почтить память погибшего Героя и провести его в последний земной путь.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину в районе населенного пункта Желанное Донецкой области погиб старший сержант Александр Бортник из Кременчугской громады Полтавщины. В рядах ВСУ воин был командиром разведывательного отделения.

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