Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб экс-кандидат в мэры Кременчуга. Фото
В боях за Украину в районе населенного пункта Желанное Донецкой области погиб командир разведывательного отделения старший сержант Александр Бортник. 56-летний боец был родом из Кременчугской громады на Полтавщине.
Прощание с Героем в родном городе состоится 12 июля. Об этом сообщили в Facebook Департамента социальной защиты населения Кременчуга.
Александр Бортник родился 26 сентября 1967 года в селе Вольная Терешковка Кременчугского района. Учился в местном училище, получил профессию плотника-станочника.
В 1986–1988-х годах он прошел войну в Афганистане. В течение 1997-2003 годов состоял в должности главы Кременчугского Союза ветеранов войны в Афганистане, а в 2010-м баллотировался в мэры города.
Бортник был активным участником Евромайдана, сообщила в Facebook пользователь Наталья Дигдалович.
"Вместе с нами он защищал достоинство украинцев на баррикадах Майдана кровавого 20 февраля, вместе с нами встретил врага на восточной границе в 2014-м и погиб, защищая запорожскую землю", – отметила она.
Как рассказал "Суспільному" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, жизнь бойца оборвалась 3 июля. Он получил минно-взрывную травму в бою против оккупантов в Донецкой области. У Героя остались мать, жена и четверо детей – двое сыновей и две дочери.
Как отметили в департаменте, в 11:00 12 июля прощание с Александром Бортником состоится в кременчугском городском Дворце культуры, в 12:00 – в Свято-Николаевском соборе. В 13:00 пройдут похороны на Свиштовском кладбище.
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