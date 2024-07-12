Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб экс-кандидат в мэры Кременчуга. Фото

В боях за Украину в районе населенного пункта Желанное Донецкой области погиб командир разведывательного отделения старший сержант Александр Бортник. 56-летний боец был родом из Кременчугской громады на Полтавщине.

Видео дня

Прощание с Героем в родном городе состоится 12 июля. Об этом сообщили в Facebook Департамента социальной защиты населения Кременчуга.

Александр Бортник родился 26 сентября 1967 года в селе Вольная Терешковка Кременчугского района. Учился в местном училище, получил профессию плотника-станочника.

В 1986–1988-х годах он прошел войну в Афганистане. В течение 1997-2003 годов состоял в должности главы Кременчугского Союза ветеранов войны в Афганистане, а в 2010-м баллотировался в мэры города.

Бортник был активным участником Евромайдана, сообщила в Facebook пользователь Наталья Дигдалович.

"Вместе с нами он защищал достоинство украинцев на баррикадах Майдана кровавого 20 февраля, вместе с нами встретил врага на восточной границе в 2014-м и погиб, защищая запорожскую землю", – отметила она.

Как рассказал "Суспільному" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, жизнь бойца оборвалась 3 июля. Он получил минно-взрывную травму в бою против оккупантов в Донецкой области. У Героя остались мать, жена и четверо детей – двое сыновей и две дочери.

Как отметили в департаменте, в 11:00 12 июля прощание с Александром Бортником состоится в кременчугском городском Дворце культуры, в 12:00 – в Свято-Николаевском соборе. В 13:00 пройдут похороны на Свиштовском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На войне погиб помощник режиссера Одесского академического музыкально-драматического театра имени Василия Василько Виталий Маркитан. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

– В Кривом Роге провели в последний путь волонтера Дмитрия Пахолюка, которого убила российская ракета в момент атаки 8 июля. Без отца осталась дочка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!