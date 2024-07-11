"Первый звонок для 6-летней Варвары будет раздаваться без отца": в Кривом Роге простились с волонтером, которого убила ракета РФ. Фото
В Кривом Роге провели в последний путь волонтера Дмитрия Пахолюка, убитого российской ракетой в момент атаки 8 июля. Без отца осталась жена и дочь.
Об этом сообщает издание "Свои. Кривой Рог". В городе Дмитрия Пахолюка знали многие.
Раньше он служил в патрульной полиции, а последние два года работал на Южном ГОКе. Регулярно сдавал кровь для раненых и помогал разбирать завалы после вражеских ударов. Во время атаки 8 июля Дмитрий как раз находился на предприятии.
Его кум Сергей рассказал, что погибший светлым и добрым человеком, а самое главное – очень ответственным. В момент взрыва он мог уйти, но остался, чтобы помогать людям.
"Это был действительно светлый добрый человек, что самое главное того, чего возможно многим не хватает – очень ответственный. В тот момент, когда был взрыв, насколько я понимаю, он мог уйти, но остался помогать людям", – сказал он.
У Дмитрия осталась жена и дочь. Осенью для его ребенка должен прозвучать первый звонок, но уже без отца.
"Он был очень хороший семьянин, у него есть хорошая женщина, он очень любил свою семью. Веселый был такой, жизнерадостный был, все время шутил…ну хорош был человек" – рассказала о Дмитрии соседка Наталья.
Дмитрия проводили в последний путь в Свято-Пантелеймоновском храме.
Напомним, российская ракета 8 июля попала в админздание предприятия Северного ГОКа группы "Метинвест", отняв несколько жизней, среди которых был и Дмитрий.
Ранее журналисты рассказали, что в результате этого удара погибла 43-летняя Оксана долбня-Остапенко, мама двоих детей. Она работала в Центре соцсервисов и инфраструктуры "Метинвест Бизнес Сервис".
Также вражеский удар отнял жизнь еще одного сотрудника "Метинвест" - Вадима Тимохина. Без папы осталось две его дочери.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля российские террористы нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела погибли 10 человек. Число пострадавших мирных жителей превысило 40 человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!