'Большая потеря для Кривого Рога': в результате удара РФ погиб инженер и волонтер Дмитрий Пахолюк. Фото

Страна-агрессор Россия во время ракетной атаки по Кривому Рогу на Днепропетровщине 8 июля убила волонтера, бывшего правоохранителя Дмитрия Пахолюка. Он работал инженером Северного ГОК группы "Метинвест".

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Российская ракета попала в админздание предприятия, отняв несколько жизней. О еще одной потере сообщил канал "Первый Городской".

Дмитрий Пахолюк работал командиром роты Патрульной полиции Кривого Рога со дня ее основания. Он был примером и обладал безоговорочным авторитетом у коллег и близких.

В 2022 году криворожец приступил к работе на горно-обогатительный комбинат. Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина не остался в стороне и занимался волонтерством, был донором крови для защитников.

"Дома Дмитрия ждали любимая жена Ирина и дочь Варвара. Но проклятая российская ракета отобрала у девушек их защитника. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, и всем, кого коснулась эта невыразимая трагедия!", – отметило издание.

Ранее журналисты рассказали, что в результате этого удара погибла 43-летняя Оксана Довбня-Остапенко, мама двоих детей. Она работала в Центре соцсервисов и инфраструктуры "Метинвест Бизнес Сервис".

Также вражеский удар отнял жизнь еще одного сотрудника "Метинвест" – Вадима Тимохина. Без отца осталось две его дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля оккупанты российские террористы нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате обстрела погибли 10 человек. Число пострадавших мирных жителей превысило 40 человек.

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