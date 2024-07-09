'Без мамы осталось два ангелочка': появились данные об одной из погибших в результате удара РФ по Кривому Рогу. Фото

Российские террористические войска ракетным ударом по Кривому Рогу 8 июля убили украинку Оксану Довбню-Остапенко. В момент вражеского обстрела женщина была на работе.

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Без мамы осталось двое детей. О жительнице города рассказал канал "Первый Городской. Кривой Рог".

"Во время вчерашней ракетной ракетной атаки погибла Оксана Довбня-Остапенко. 43-летняя криворижанка работала в Центре социальных сервисов и инфраструктуры "Метинвест Бизнес Сервис", – говорится в посте.

В ходе ракетного удара по предприятию женщина находилась на рабочем месте. Еще трое работниц фронт-офисов МБС получили ранения и находятся в больнице.

Жители Кривого Рога выразили искренние соболезнования семье погибшей. Чтобы поддержать ее родных, открыли сбор.

Напомним: утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ во время массированной атаки нанесла несколько ракетных ударов по Кривому Рогу, в том числе по админзданию Северного ГОК группы "Метинвест". Россияне убили 10 человек. Еще десятки жителей получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным по состоянию на 23:00 понедельника, утренними ударами по Украине 8 июля Россия убила по меньшей мере 37 человек, среди них трое детей. Еще более 170 украинцев получили ранения. Утром 9 июля в Киеве из-под заваловдостали тело еще одной жертвы россиян – так, количество погибших только в столице достигло 27 человек.

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