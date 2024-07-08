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Оккупанты ударили ракетами по Северному ГОКу "Метинвеста в Кривом Роге: погибли 10 человек

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Оккупанты ударили ракетами по Северному ГОКу 'Метинвеста в Кривом Роге: погибли 10 человек

Утром, 8 июля, российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа Группы "Метинвест" в Кривом Роге. По состоянию на 12:30, известно о 10 погибших, еще более 30 человек получили ранения. Все пострадавшие в результате российского теракта немедленно доставлены в одну из больниц города.

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Оккупанты ударили ракетами по Северному ГОКу "Метинвеста в Кривом Роге: погибли 10 человек

Из-за вражеской атаки поврежден холл столовой заводоуправления, выбиты окна. В настоящее время проводится разборка завалов.

Группа "Метинвест" выражает соболезнования всем пострадавшим и близким. Раненым сотрудникам и семьям погибших компания предоставит всестороннюю помощь.