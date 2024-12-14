Без отца остались две дочери: в боях за Украину в Донецкой области погиб воин с Полтавщины Владимир Литвинов. Фото

В Кременчуге простились с 36-летним младшим лейтенантом Владимиром Литвиновым, погибшим в бою за Украину. Церемония прощания с защитником прошла 13 декабря.

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Об этом сообщают местные СМИ. Проститься с защитником собралось немного людей, поскольку в Кременчуге у него не было знакомых – здесь временно проживают его родные.

Владимир родился 15 октября 1989 года, был родом с востока Украины, учился в Николаеве, а затем служил на Харьковщине.

Как рассказал военнослужащий с позывным "Лиман", Владимира призвали на службу в июле 2024 года. До этого он работал в Национальной полиции Украины в Харькове.

Владимир занимал должность заместителя командира роты по психологической поддержке персонала. Он погиб 2 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Новый Комар Донецкой области.

У Героя остались родители, жена и две дочери. После церемонии прощания панихиду за павшим воином отслужили в Свято-Николаевском соборе. Похоронили Владимира Литвинова на Свиштовском кладбище рядом с другими погибшими защитниками Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российское полномасштабное вторжение унесло жизнь мужественного защитника Украины родом из Запорожской области Виктора Кравченко. Во время стрелкового боя в Донецкой области военный прикрывал собратьев и получил тяжелые ранения, оборвавшие его жизнь.

Напомним, что, защищая Украину от российского агрессора, погиб молодой военнослужащий Николай Недрига из Ровенской области. Его жизнь оборвалась на восточном направлении фронта.

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