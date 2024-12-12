Война уносит цвет нации: в боях за Украину погиб 26-летний защитник с Ривненщины. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб молодой военнослужащий Николай Недрыга из Ривненской области. Его жизнь оборвалась на восточном направлении фронта.

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Защитнику навсегда осталось 26 лет. О потере сообщил Острожский городской совет.

Николай Недрыга был родом из Острога. Он окончил Ривненский технический профессиональный колледж НУВХП, а затем учился в Национальном университете водного хозяйства и природопользования.

Больше информации о защитнике, в частности его боевом пути, ничего неизвестно.

Жизнь воина оборвалась 2 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Война губит лучший цвет нации. Выражаем соболезнования родным и близким, вместе с вами низко склоняем голову в скорби. Вечная память и слава Герою!" – отметили в горсовете.

О дате и месте встречи защитника, возвращающегося домой "на щите", а также похорон землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в операции ВСУ на Курщине погиб 24-летний воин Денис Перета из Ривненской области. Он подписал контракт на службу в армии еще до начала полномасштабной войны, был старшим сержантом.

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