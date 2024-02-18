Без отца остались двое детей: 'на щите' домой вернулся воин из Полтавщины Ярослав Ващенко

Защищая Украину от российского агрессора, на фронте погиб военнослужащий Ярослав Ващенко с Полтавской области. Жизнь воина оборвалась в боях на Марьинском направлении.

Без отца-защитника осталось двое детей. О потере сообщил Департамент социальной защиты населения Кременчуга.

Ярослав Валерьевич Ващенко был родом из Кременчуга. Отмечается, что в ряды ВСУ он присоединился 19 декабря 2023 года, а уже 10 февраля защитник погиб в боях возле Новомихайловки, что в Покровском районе Донетчины.

"С большой грустью и глубокой грустью сообщаем, что героически погиб, защищая территориальную целостность Украины, верный сын, любящий мужчина и отец, преданный защитник Родины – Ващенко Ярослав", – подчеркнули в громаде.

Там выразили соболезнования маме, жене и двум деткам воина, которые потеряли самого родного человека.

В то же время земляков призывали встретить и достойно провести защитника в его последнюю земную дорогу. Похоронят Ярослава Ващенко 19 февраля на Аллее Памяти.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб воин Игорь Калугин из Кременчуга, который в мирной жизни был фотографом. С полномасштабным вторжением врага он встал в ряды ВСУ, свой последний бой принял на Купянском направлении.

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