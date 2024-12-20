Без отца остались двое детей: в боях на Курщине погиб 27-летний защитник с Днепропетровщины. Фото

В операции ВСУ на территории Курской области РФ погиб молодой воин Андрей Косенко родом из Днепропетровщины. Он служил водителем-электриком в одной из важных частей войска, выполняющей боевые задания для разведки.

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Защитнику навеки осталось 27 лет, свою опору потеряли его жена и двое детей. Трагическое известие сообщил Синельниковский городской совет.

Косенко Андрей Анатольевич в детстве остался сиротой, но его надежной поддержкой стала приемная семья. Он окончил школу №1, педагогический техникум, Синельниковский профессиональный лицей. Также учился в институте и работал транспортным экспедитором на предприятии "Снек Продакшн".

Впоследствии мужчина встретил любимую на всю жизнь – Викторию, с которой вместе воспитывали двоих детей: четырехлетнего Ярослава и шестилетнюю Ульяну. Семья мечтала вернуться к совместной жизни после Победы, но, к сожалению, лютая война изменила все планы.

"Доброжелательный, трудолюбивый, готовый прийти на помощь другим. Заботливый отец и любимый муж. Мужественный воин и достойный гражданин своей страны. Надежный побратим и друг. Таким останется Андрей в памяти всех, кто знал его лично", – отметили в горсовете.

На военную службу мужчину призвали по мобилизации в мае 2024 года. Молодой, упорный военный служил водителем-электриком в отделении сбора и обработки данных разведки в одной из частей ВСУ. Был верен украинскому народу, своей Родине, прилагал все усилия, чтобы как можно скорее в Украину вернулись мир и покой.

Погиб Андрей Косенко 16 декабря 2024 года вблизи пункта пропуска "Суджа" в Курской области РФ.

"Поклонимся перед светлой памятью нашего погибшего земляка. Вовек будем помнить о его самопожертвовании и цену Победы! Самые искренние слова сострадания и поддержки родным, боевым товарищам", – подчеркнули земляки.

О дате, месте и времени прощания с погибшим защитником Украины громаде будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Никополе на Днепропетровщине простились с 24-летним солдатом Владиславом Симоновым, погибшим во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Он добровольцем встал в ряды ВСУ, служил стрелком штурмовой бригады.

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