Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб защитник из Тернопольщины. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб украинский военнослужащий Виталий Липка. Героя не стало 15 июля.

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Наш защитник проживал в Тернопольской области. У него осталось двое маленьких детей. Трагическую новость сообщила пресс-служба Чортковской районной госадминистрации на странице в Facebook.

Липка родился в селе Свидова, а жил в селе Подолье Товстенской территориальной громады Чортковского района на Тернопольщине.

Представители местной власти выразили родным и близким защитника Украины искренние соболезнования. "Вечная память отважному сыну украинского народа", – написали в администрации.

В комментариях под постом знакомая Липки рассказала, что он был единственным сыном у матери. Дома на воина ждали молодая жена и двое маленьких детей.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 июля в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке простились с защитником Украины, 31-летним старшим солдатом Максимом Галайдой. Его жизнь оборвалась 8 июля в Марьинке Донецкой области.

– Ранее стало известно, что в боях на Запорожье погиб 24-летний разведчик с Хмельнитчины Юрий Куцый.

– В боях под Бахмутом погиб молодой воин Богдан Сидоренко из Днепра. Он был снайпером 3-й отдельной штурмовой бригады и ликвидировал много оккупантов, которые вторглись в нашу страну.

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