Ему навсегда будет 31: в Луцке простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В четверг, 13 июля, в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке простились с защитником Украины, 31-летним старшим солдатом Максимом Галайдой. Жизнь Героя оборвалась 8 июля в Марьинке Донецкой области во время выполнения боевого задания.

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О прощании с бойцом сообщили на сайте Луцкого городского совета. К совместной молитве об упокоении души защитника Украины вместе с духовенством, семьей, боевыми побратимами, неравнодушными гражданами присоединились секретарь Луцкого городского совета Юрий Беспятко и заместитель председателя областного совета Григорий Пустовит.

После завершения панихиды гроб с телом Героя прощальным шествием пронесли Театральной площадью. Жители громады провожали Максима Галайду в последний путь на коленях. Похоронили Героя на городском кладбище в селе Гаразджа.

Галайда был призван на военную службу по мобилизации. 7 августа ему должно было исполниться всего 32 года.

Напомним, также в боях за Украину на Бахмутском направлении во время выполнения боевого задания погиб 36-летний военный Андрей Виваль из Ивано-Франковской области. Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Андрей Виваль родился 20 декабря 1986 года. Он окончил Верхнелипицкую ООШ І-ІІІ степеней, учился в Ивано-Франковском колледже ресторанного сервиса и туризма НУХТ. Работал в разные периоды во Львове и за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 июля вернули тела 62 защитников, погибших, отражая российскую агрессию. Среди них – тела воинов, погибших в плену от ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода;

– также в боях за независимость Украины погиб воин со Львовщины Роман Игоревич Борущак. Жизнь защитника оборвалась 11 июля во время выполнения боевого задания.

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