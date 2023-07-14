В Украину вернули тела 62 павших защитников

В Украину 14 июля вернули тела 62 защитников, которые погибли, отражая российскую агрессию. Среди них – тела воинов, погибших в плену от ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. После идентификации лиц погибших их тела передадут родным для достойного захоронения.

"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих со временно оккупированных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 62 защитников. Из них четверо скончались во вражеском плену в результате ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции добавили, что репатриация тел происходила при участии уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций, напомнили в Министерстве.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения. Напомним, работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные сообщения принимаются в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21", – отмечено в сообщении.

Напомним, 8 июля Украина вернула тела погибших в колонии в Оленовке. Большинство из Героев уже идентифицированы.

Также сообщалось, что, по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты посреди города начали сжигать тела российских военных.