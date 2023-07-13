Без отца остались трое детей: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

В боях за независимость Украины погиб воин из Львовщины Борущак Роман Игоревич. Жизнь защитника оборвалась 11 июля во время выполнения боевого задания.

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Трагическое известие о гибели защитника сообщили в Зимноводовском сельском совете. Как отмечается, 42-летний Роман воевал на Бахмутском направлении.

Защитник проживал в селе Зимная Вода Львовской области. У воина остались жена и трое детей.

"В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. У Героя остались жена и трое детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе", – написали в общине.

Так, 42-летний Герой навсегда присоединился к Небесным войскам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с оккупантами погиб 19-летний Богдан Кряж, являвшийся студентом факультета адвокатуры университета им. Ярослава Мудрого. Защитника не стало 3 июля в Запорожском направлении.

В Вольнянске Запорожской области простились с погибшим 32-летним военнослужащим Захаром Собениным. Герой погиб вблизи Приютного Пологовского района.

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