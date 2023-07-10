'Очень любил дочь': на Запорожье попрощались с воином, погибшим в боях за Украину. Фото

В Вольнянске, что в Запорожье попрощались с погибшим военнослужащим 32-летним Захаром Собениным. Герой погиб вблизи Приютного Пологовского района.

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Об этом сообщили в Вольнянском городском совете. Захар Собенин с первых дней полномасштабного вторжения хотел защищать Украину, однако на войну его сразу не забрали.

Мобилизирован защитник в мае 2022 года. Захар попал в роту охраны Первого отдела Запорожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а в январе этого года его перевели в воинскую часть А 4774.

Захар Собенин был старшим наводчиком механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.

Близкие Героя вспоминают его как веселого, доброго и отзывчивого.

"Всегда хотел семью, а когда родилась дочь, то он не мог радоваться. Он очень ее любил, всегда о ней рассказывал и гордился, что имеет такое сокровище. Очень любил дочь", – рассказала его одноклассница Маргарита Галич.

Похоронили Захара Собенина в Вольнянске.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Юрий на псевдо "Гагарин". Герой Украины закрыл собой группу побратимов.

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