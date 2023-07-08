Закрыл собой группу побратимов: на фронте погиб воин 128-й бригады ТрО 'Гагарин'. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Юрий на псевдо "Гагарин". Герой Украины закрыл собой группу побратимов.

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Об этом сообщил военный ВСУ, а в мирное время известен журналист Александр Курбатов. "Погиб Гагарин, один из пришедших добровольцем 26.02.2022 в первый день формирования нашей бригады и батальона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что своим родителям защитник так и не сказал, что ушел в ТРО и что год воевал на нуле. Зато он рассказывал им о далекой и выгодной командировке – не хотел, чтобы родители волновались.

"Это было с первого дня, когда мы познакомились на пункте приема добровольцев во вновь бригаду ТрО, и где я и придумал ему этот позывной, когда узнал, что Юрием его назвали в честь первого космонавта. Тайну военной службы берегли и его коллеги из фирмы, где он работал, хотя год назад они послали на целую роту легкую летнюю обувь. Теперь молчать о его войне нет смысла", – добавил Курбатов.

"Гагарин", имевший неразглашающуюся типичную русскую фамилию, сражался за Украину, за права и свободы украинцев. Он держал позиции под яростными обстрелами оккупантов, воевал так, что стал одним из безоговорочных лидеров подразделения.

На последнем выходе на боевое задание "Гагарин" и двое бойцов столкнулись в лесополосе с группой захватчиков, переодетых в пиксель ВСУ. Те не смогли сразу назвать свое подразделение.

"Гагарин", говоривший с кристально неизлечимым российским акцентом, спросил "русские"? Те, услышав столь неподдельное русское произношение, ответили "да". "Гагарин", с тем же российским акцентом сказал, что он украинец и открыл огонь. Другого не оставалось – орков было гораздо больше. Орков, наконец, выбили из лесополосы. "Гагарин" был найден с многочисленными пулевыми ранениями, которые не давали никакого шанса на спасение. Он принял первый и смертельный удар на себя и ценой собственной жизни дал возможность отойти другим", – подчеркнул Курбатов.

Стоит отметить, что 128 отдельная бригада территориальной обороны ведет бои с российскими оккупантами в Донецкой области.

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