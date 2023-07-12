Еще только начинал строить планы на жизнь: в боях за Украину погиб 19-летний студент Богдан Кряж. Фото

На войне с оккупантами погиб 19-летний Богдан Кряж, который был студентом факультета адвокатуры университета им. Ярослава Мудрого. Защитника не стало 3 июля на Запорожском направлении.

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О потере сообщили в пресс-службе университета. В вузе рассказывают, что Богдан имел высокие успехи в учебе и был активным студентом.

Богдан Кряж родился в городе Емильчино, что находится в Житомирской области. В 2020 году он успешно окончил школу в Харькове, получив золотую медаль, и поступил в юридический университет. В вузе Богдан также имел высокие успехи в учебе, имел дружеские отношения с товарищами и одногруппниками и активно участвовал в жизни и деятельности вуза.

С момента начала полномасштабного вторжения он был активным участником боевых действий в рамках добровольческого батальона "Фрайкор".

"Это был активный, жизнерадостный и светлый юноша, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждое мгновение полной грудью, радовал своих близких, друзей, мечтал и любил", — рассказали в университете им. Ярослава Мудрого.

Напомним, что на Донбассе погиб снайпер Виктор Сердюк из Львовской области. Воин погиб во время штурма вражеских позиций, без отца остался 14-летний сын.

Также в боях за Украину оборвалась жизнь военнослужащего из Черкасской области, боевого медика роты огневой поддержки Петра Степаненко. Защитник полег в бою 8 июля.

Ранее сообщалось, что в Вольнянске Запорожской области простились с погибшим 32-летним военнослужащим Захаром Собениным. Герой погиб вблизи Приютного Пологовского района.