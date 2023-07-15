В боях на Запорожье погиб 24-летний разведчик из Хмельнитчины: он ушел на фронт ради победы. Фото

В боях за независимость Украины вблизи Орехова на Запорожье оборвалась жизнь 24-летнего военнослужащего Юрия Куцого. Он был разведчиком разведывательного взвода механизированного батальона и погиб во время выполнения боевого задания.

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Герой был родом из села Варваровка Полонской общины в Хмельницкой области. Трагическое известие сообщила "Суспільному" заместительница Полонского городского головы Татьяна Шамрай.

По ее словам, боец был призван на срочную службу 29 мая 2019 года, после прохождения которой подписал контракт и ушел на фронт. Шамрай отметила, что Юрий Куцый всегда хотел быть военным и ушел на войну ради победы. У Героя остались родители.

Напомним: в Луцке 13 июля простились с 31-летним старшим солдатом Максимом Галайдой. Жизнь Героя оборвалась 8 июля в Марьинке Донецкой области во время выполнения боевого задания. Жители общины провожали его в последний путь на коленях. Похоронили Героя на городском кладбище в селе Гаразджа.

А 14 июля в Украину вернули тела 62 защитников, которые погибли, отражая российскую агрессию. Среди них – тела воинов, погибших в плену от ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода. После идентификации лиц погибших их тела передадут родным для достойного захоронения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях за Украину погиб воин со Львовщины Роман Игоревич Борущак. Жизнь защитника оборвалась 11 июля при выполнении боевого задания на Бахмутском направлении;

– в боях под Бахмутом погиб молодой воин Богдан Сидоренко из Днепра. Он был снайпером 3-й отдельной штурмовой бригады, ликвидировал на фронте много оккупантов.