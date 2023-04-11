Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне против российских захватчиков 7 апреля погиб Андрей Белов, воин из села Шоломынь под Львовом. У него осталась жена и двое детей.

Видео дня

Трагедию подтвердили представители местной церкви УГКЦ в Facebook. Утром во вторник, 11 апреля, тело мужчины забрали со Львова, чтобы похоронить в родном селе.

Жителей населенного пункта просили встретить Героя, отдавшего жизнь за Украину, со свечами, лампадками или цветами.

"Прихожане Церкви святого пророка Илии села Шоломынь выражают искренние соболезнования семье по поводу смерти мужа и отца. Пусть Господь примет душу новопреставленного воина Андрея в царство небесное", – написали верующие.

"Такие люди, как ты, не должны оставлять нас", – написал шурин Белова Андрей Стоцкий в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защищая Украину от российских оккупантов, 21 марта 2023 года в районе Бахмута погиб Абу Аль-Аила Ахмад Омарович. Воин переехал из Ливана в Украину в 2006-м, когда его семья спасалась от войны.

– На восточном направлении фронта не стало 32-летнего воина ВСУ Ярослава Жебелюка. До того, как с оружием в руках отправится на защиту страны, он был детским врачом-ортопедом и травматологом.

– 6 апреля в результате вражеского обстрела в районе Гуляйполя на Запорожье погиб командир стрелкового взвода 102-й бригады ТрО Андрей Бойко с позывным "Атташе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!