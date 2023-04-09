Сбежал от войны в Ливане, но погиб за Украину: под Бахмутом пал мусульманин, который любил помогать людям

Защищая Украину от российских оккупантов, 21 марта 2023 года в районе Бахмута погиб Абу Аль-Аила Ахмад Омарович. Воин переехал из Ливана в Украину в 2006-м, когда его семья спасалась от войны.

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Герою было 26 лет. Его похоронили по традициям ислама, поэтому на его могиле нет ни свечей, ни цветов с венками. Как рассказала жена погибшего Виктория Билоус в Facebook, лучше, чтобы люди потратили деньги не на эти атрибуты, а на благотворительность.

Мужчина жил в Украине с 10-летнего возраста. В марте 2022-го он вступил в ряды ВСУ и встал на защиту своей страны. Погиб во время штурма, когда попал в засаду.

"Мой муж исповедовал ислам. Я поняла, что правильно будет похоронить его по традициям и верованиям его религии. Мусульмане убеждены – человек приходит в этот мир без материальных вещей и должен уходить из него так же. Рождающегося ребенка укутают в белую ткань; человека, покидающего наш мир, мусульмане также укутывают в белую ткань – саван. Его провожают без гроба, громких процессий, цветов и пластиковых венков", – написала Билоус.

Она уверена, что цветы, ленты и проч. на кладбище люди приносят только для себя, потому что для душ погибших это уже не важно.

Близкие и друзья Ахмада отнеслись к позиции семьи с пониманием, отметила Билоус. Вместо этого они собрали деньги, которые жена защитника Украины передала волонтерам для наших воинов.

"Денежные средства попали к людям, которым эта сумма была необходима именно в тот момент. Так мой муж руками его близких помог спасти жизнь побратимам, продолжающим делать то, чему он посвятил важный период своей жизни", – рассказала украинка.

"Именно это важно для его души – помочь людям. Угостить едой нуждающегося. Подарить одежду тому, кто ее не имеет. Помочь тому, чтобы кто-то выжил и чувствовал себя лучше на фронте", – добавила она.

Женщина уверена: "Если сегодня кому-то на могилу не принесут венок, но потратят сэкономленные средства на нужды войска, завтра кто-то будет больше шансов на жизнь".

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