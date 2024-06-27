Без отца остались двое маленьких детей: на фронте погиб командир, прошедший десятки горячих точек. Фото

В боях за Украину погиб боевой командир, морпех Артем Крикун с позывным "Скрим". С началом полномасштабной войны бывший "азовец" как инструктор учил мужчин воевать, а затем и сам добровольцем вступил в ряды Сил обороны.

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Защитнику чуть больше чем через месяц исполнилось бы 40 лет, без отца остались маленькие дети. О потере сообщили боевые побратимы воина и Радеховский городской совет.

Артем Николаевич Крикун, 09.08.1985 года рождения, был из Красногоровки Донецкой области. Проходил срочную службу в 25-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Прошел войну на Донбассе, четыре года служил в полку "Азов".

В 2022-м во время полномасштабного российского вторжения мужчина вместе с семьей переехал в Радехов на Львовщину. Сразу стал инструктором добровольческого формирования территориальной громады "Самооборона Радеховщины".

Впоследствии участник боевых действий добровольцем вступил в ряды 503-го батальона морской пехоты. У него было звание младшего сержанта. В последнее время был командиром четвертого инженерно-саперного отделения и взвода инженерно-саперной роты в/ч А4765.

"У меня нет сил на эмоции. Это лучший из лучших. 2014 Донецк, потом "Азов". Самый тихий, не претенциозный, талантливый воин и глубокая душа. Мы с ним часто говорили о Канте и немецкой философии. Он потратил время и силы для подготовки сотен рекрутов, добровольцев и солдат… Навечно в строю. Пусть тебе, брат, там будет хорошо. Мы здесь доработаем…" – написал побратим погибшего Андрей.

Боец штурмовой роты 710-й бригада охраны Госспецтрансслужбы тоже рассказал, что Артем был человеком, который был всегда на позитиве и адреналине, который казался бесстрашным и даже бессмертным. Воин прошел десятки горячих точек войны, в том числе Марьинку и Авдеевку.

"Однажды мы созвонились с ним по видео в моменте, когда вражеский танк "разбирал" дом, где он был с ребятами. Артем набрал меня и сказал: "Смотри, братуха, как нас хотят убить, а мы не умираем! Все горит, все в дыму..." И засмеялся... Почивай в мире, брат "Скрим". Нам будет очень не хватать тебя", – написал военнослужащий.

У Артема Крикуна осталась жена и двое маленьких детей. С Героем будут прощаться на Львовщине 27 июня.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечный покой души и слава защитнику, отдавшему свою жизнь за независимость Украины!" – отметили в Радеховском горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях под Волчанском на Харьковщине в возрасте 53 лет погиб первый командир батальона ОУН Николай Кохановский. Он был его основателем, воевал против российских захватчиков с 2014 года.

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