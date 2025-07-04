Без отца остались маленькие дети: Россия ударом по Полтаве убила ветерана, который менее недели назад уволился из рядов ВСУ. Фото

Российские войска 3 июля атаковали "Шахедами" Полтаву, убив двух человек. Одним из погибших оказался отец двоих детей, военный Стас Попович.

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Мужчина защищал Украину в рядах Вооруженных сил, со службы он уволился меньше недели назад. Об этом рассказала двоюродная сестра погибшего Наталья Беспала.

"Вчера во время атаки шахедов на Полтаву погиб мой двоюродный брат Стас Попович. Еще совсем молодой, отец маленьких детей, военный. Вечная и светлая память тебе, Братик", – написала Наталья Беспала.

По данным местного издания "Зміст", мужчина меньше недели назад уволился из рядов ВСУ.

"Еще недавно ученики передавали письма и рисунки этому воину. Приехав с передовой, по делам поехал в ТЦК. Жизнь хорошего мужчины, отца, сына оборвал вражеский обстрел. В эти горькие минуты искренне разделяем невыразимую боль невосполнимой потери", – цитирует издание слова Зои Васюты из Новосанжарской общины.

Дату прощания с убитым Россией военным сообщат позже.

Напомним, накануне, 3 июля, оккупанты нанесли удар по Полтаве. В результате атаки возникли пожары в здании ТЦК и жилом доме. Два человека погибли, 59 ранены.

Вторым убитым в тот день в Полтаве стал 21-летний студент Александр Ляшик. Парень учился по специальности "Учет и налогообложение" и, как рассказали в его учебном заведении, имел много планов на будущее, был настойчивым, доброжелательным и мечтал работать на благо Украины.

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