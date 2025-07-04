Ему навсегда будет 21: вследствие атаки РФ на Полтаву погиб студент Александр Ляшик. Фото

Вследствие российского обстрела Полтавы 3 июля погиб студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик. Ему был 21 год.

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О потере сообщили в Полтавской ОВА, где работал Александр, а также на странице Полтавского государственного аграрного университета в Facebook. Студент учился по специальности "Учет и налогообложение".

В феврале 2025 года Александр пришел на стажировку в Полтавскую ОВА.

После успешного прохождения начал работать главным специалистом.

Александр Ляшик был настойчивым, доброжелательным и имел искреннюю мечту работать на благо Украины, рассказали в вузе.

"Сообщество университета глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты. Мы выражаем искренние соболезнования семье Александра, его друзьям, преподавателям и одногруппникам. Пусть память о нем будет вечной, как символ молодой жизни, ставшей жертвой борьбы за мир и свободу", – говорится в сообщении ПГАУ.

Помочь семье Александра можно по следующим реквизитам: 5168 7451 0970 8211 (карта мамы).

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг войска России нанесли удар по Полтаве. Прилет пришелся на здание Полтавского ТЦК и СП, два человека погибли, более пяти десятков получили ранения.

По словам очевидцев, в Потаве прозвучало до полудесятка взрывов. Военные объекты, куда попали российские дроны, расположены в плотной городской застройке, повреждены жилые дома, магазины, остановка.

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