Без отца остались пятеро детей: в боях за Украину погиб воин со Львовщины. Фото

Адвокат Львовской области Юрий Сикиринский принимал участие в двух Майданах, а с 2014 года активно волонтерил, помогая Вооруженным силам Украины. Когда Россия начала уже полномасштабное вторжение в Украину, он присоединился к 125 бригаде терробороны и отправился защищать родную землю, в том числе и ради своих пятерых детей.

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14 июня Юрий Сикиринский принял свой последний бой на Бахмутском направлении. О потере сообщили в Солонковской территориальной громаде.

"Снова трагическая весть в нашей громаде с фронта... 14 июня в жестокой войне с агрессором при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Раздоловка Бахмутского района погиб Юрий Сикиринский, житель Солонки. Он был командиром отделения связи, старший сержант", – отмечено в сообщении.

Родился Юрий Сикиринский 3 февраля 1971 года. Учился на историческом факультете национального университета имени Ивана Франко. Был, как отмечают в Совете адвокатов Львовской области, блестящим правозащитником, любящим и заботливым отцом.

"Родные, друзья, коллеги и клиенты будут помнить Юрия Алексеевича как чуткого человека, любящего и заботливого мужа и многодетного отца (5 детей), талантливого и ответственного адвоката (работал в АО "Доминанта", АБ "Юрия Сикиринского")", – отметили в Совете адвокатов Львовской области.

Будущий воин всегда был патриотом. Он участвовал в двух Майданах. Когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году – начал помогать Вооруженным силам Украины как волонтер.

А в 2022 году, когда Россия начала уже полномасштабное вторжение – встал в ряды 125 бригады терробороны.

"Больно, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Громадой выражаем искренние соболезнования родным и близким воина. В этот горький миг низко склоняем головы в глубокой скорби. Поддерживаем жену Соломию, детей Марту, Льва, Ольгу, Ярину, Соломию, сестру Ярину и мать защитника Ульяну Николаевну. Мы всегда будем помнить цену, которую заплатил мужественный Герой Юрий за Украину. Вечный почет за подвиг и Царство Небесное Его душе", – отметили в Солонковской территориальной громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 29-летний защитник из Прикарпатья. Воин из Ивано-Франковской области Михаил Балабан плечом к плечу с побратимами защищал родную землю в самых горячих точках фронта.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб звукорежиссер Иван Шульга. У него остался 9-летний сын. 34-летний украинец имел успешную карьеру, работал на студии производства Starlight Media. Однако, когда Россия вторглась со своими войсками на нашу землю, Иван решил защищать родину на фронте.