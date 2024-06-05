Без отца остались три дочери: в боях за Украину погиб доброволец со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб воин из Стрыя Львовской области Юрий Гнатив. В рядах Стрыйского батальона Территориальной обороны Вооруженных сил Украины он встал на защиту родной земли еще 25 февраля 2022 года.

В начале мая Юрию исполнилось 44 года, у него осталось три дочери. Трагическое известие сообщили в Стрыйском городском совете.

"Снова потери в семье Стрыйского батальона… Юрий Гнатив – военнослужащий Стрыйского батальона ТрО. Родился и вырос в Стрые. Учился в Стрыйской школе №1 и в Ивано-Франковском ДТУ нефти и газа. Работал преподавателем в Стрыйском ВПУ №35, впоследствии занимался предпринимательской деятельностью. 25 февраля 2022 года добровольцем направился в защиту Украины", – рассказали в городском совете.

Родился Юрий Гнатив в 1980 году, 3 мая он отметил свой день рождения, который стал для него последним: практически ровно через месяц, 2 июня, воин принял свой последний бой.

"Погиб Юрий Гнатив. Воину исполнилось только 3 мая 44 года. Когда Родина была в опасности, защищать ее вызвались лучшие. Таким был Юрий Гнатив. С первых дней войны вступил на военную службу, для защиты Родины. От него всегда веяло добротой. Ответственный, добрый, трудолюбивый, отзывчивый – таким его запомнят побратимы", – отметили в Стрыйском батальоне ТрО.

Дома папу не дождались три дочери.

"Искренне соболезнуем детям, жене, сестрам, многочисленным друзьям, побратимам и волонтерам, которые стали родными во время войны. Теперь Юрий будет стоять на страже на небесах. Вечная и светлая память Герою! О времени прибытия и чина похорон сообщим", – отметили в Стрыйский городской совет.

Напомним, накануне в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, погибшего во время обороны Часового Яра. Воин с псевдо "Шева NLAW" был разведчиком и командиром противотанковой группы.

Побратимы рассказывают, что Дмитрий однажды в одиночку взял в плен девять десантников 98-й дивизии РФ.