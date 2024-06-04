Взял в плен 9 десантников РФ: в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, который погиб во время обороны Часова Яра. Фото

Во вторник, 4 июня, в Киеве провели в последний путь бойца Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрия Шевченко. Воин из Сумской области принял свой последний бой во время обороны Часова Яра на Донетчине.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале спецподразделения KRAKEN. Дмитрий Шевченко с позывным "Шева NLAW" был разведчиком и командиром противотанковой группы.

Он стал настоящим героем своего подразделения, самостоятельно взяв в плен девять десантников 98-й дивизии РФ.

Проститься с Дмитрием пришли много людей: его родственники, друзья и побратимы.

"Вскоре мы выложим интервью с Дмитрием. Это небольшой биографический фильм в его память, о его подвиге и борьбе. Его чин должен войти в историю. Страна должна знать, что это был за воин", – написали собратья павшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Шевченко был поселковым главой. Защитнику было 47 лет, у него остались жена, сын и дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!