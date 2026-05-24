Без отца остались трое детей: на фронте погиб пограничник с Волыни Андрей Григола

Защищая Украину от оккупантов погиб Андрей Григола, который служил в подразделении Государственной пограничной службы Украины. Жизнь защитника оборвалась 27 марта во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

О трагедии сообщил глава Маневицкого сельского совета Александр Гаврилюк. По информации чиновника, в последний путь пограничника проведут в понедельник, 25 мая.

Что известно о воине

Андрей Григола родился в селе Череваха, что на Волыни. В ряды одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины он присоединился в сентябре прошлого года. В армии имел должность водителя группы управления минометного отделения.

Пограничник погиб 27 марта, выполняя боевое задание в Донецкой области. У павшего воина остались родители и трое детей: Дарья, Анастасия и Мелания.

"Преданный военной присяге, во время выполнения боевого задания, проявив мужество и стойкость, солдат Андрей Григола погиб 27 марта 2026 года на территории Донецкой области", – сообщил Александр Гаврилюк.

