Без отца осталось двое детей: в Ривненской области попрощались с воином, погибшим во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Фото

В Ривненской области 27 марта простились с украинским воином, отдавшим жизнь за Украину. Житель села Великие Межиричи Юрий Довмат 22 марта погиб в Харьковской области.

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У Героя осталось двое детей. Об этом сообщило местное издание "Район Корец".

Как сообщила корреспондент издания, Юрий Михайлович Довмат родился в 1978 году. Погиб же воин 22 марта, выполняя боевое задание в Харьковской области.

26 марта тело павшего воина встречали земляки на малой родине: в знак уважения к Герою украинцы приклонили колено.

"Прощание с героем 27 марта состоялось на родном дворе в селе Великие Межиричи. Почтить воину пришли родные, друзья, соседи, военные побратимы, представители власти. Отпевали героя в храме Святых Петра и Павла ПЦУ села Великие Межиричи. Война разрушила еще одну молодую семью, вырвав навсегда из жизни ее кормильца. Под выстрелы военных холодная земля приняла тело погибшего Юрия Довмата", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Ривненской областной военно-гражданской администрации, еще до начала полномасштабного вторжения Юрий Довмат защищал Украину с оружием в руках на Донбассе.

"Мужчина был участником АТО, на войну призван по мобилизации. Воин героически погиб, выполняя боевое задание в Харьковской области. Настоящий патриот Юрий Довмат до последних минут жизни оставался верным сыном своей страны. У военного остались родители, брат, сестра, жена и двое детей", – отметили в Ривненской ОВА.

Напомним, ранее на Волыни простились с погибшим Героем Василием Збудовским. Воин также погиб 22 марта в боях с российскими оккупантами в Харьковской области.

Василий Збудовский был участником АТО (ООС) и настоящим патриотом Украины. С началом полномасштабной войны он снова отправился защищать Родину от агрессора.

У воина остались трое детей.