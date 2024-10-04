Без отца осталось двое дочерей: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях под Покровском оборвалась жизнь солдата ВСУ Андрея Мерчука cj Стрыя Львовской области. Он был оператором взвода противотанковых управляемых ракет.

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Защитнику навеки осталось 37 лет, отца потеряли двое его дочерей. О возвращении воина домой, к сожалению, на щите сообщил Стрыйский городской совет.

Андрей Мерчук, 20.02.1987 года рождения, был родом и проживал в Стрые. Учился в местной школе №2 и высшем профучилище №35. Работал на заводе "Укрпол".

В ряды ВСУ был мобилизован в марте прошлого года. Служил оператором взвода противотанковых управляемых ракет роты огневой поддержки второго парашютно-десантного батальона.

Верный присяге солдат Андрей Мерчук мужественно исполнял военный долг. Погиб 1 октября 2024-го вблизи села Лисовка на Покровском направлении фронта в Донецкой области.

"Без отца осталось двое дочерей. Искренне сочувствуем маме, жене, дочерям, сестре и всей семье. Вечная и светлая память Герою Украины", – отметили в горсовете.

О дне и времени встречи защитника в громаде, а также прощания с ним земляков сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на восточной линии фронта погиб 31-летний защитник Остап Смолинец со Львовской области. Он выполнял боевые задания в районе села Балаган Покровского района Донетчины.

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