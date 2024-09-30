Ему навсегда будет 31: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

На восточной линии фронта погиб 31-летний защитник Украины Остап Смолинец. Он выполнял боевые задачи в районе села Балаган Покровского района Донецкой области.

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Воин был родом из села Устье Николаевской городской громады Львовской области. Трагическую новость подтвердил в Facebook мэр Николаева Андрей Щебель.

Остап Богданович Смолинец родился в 1993 году. Как передает Varta1, он закончил львовскую школу №92, потом учился в местном кооперативном профессиональном колледже экономики и права.

Работал в сфере торговли. Близкие вспоминают, что Смолинец увлекался кино и литературой, астрономией, историей, мечтал путешествовать по миру.

Когда Россия развязала полномасштабную войну, сначала занимался волонтерской деятельностью, затем добровольно присоединился ко 2 отдельной Галицкой бригаде Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

У Остапа Смолинца осталась мама. Воин погиб при выполнении боевого задания, в результате нанесения огневого поражения противником.

Парастас во Львове состоялся вечером 30 сентября в часовне на улице Пекарской. Похороны Героя назначены на 1 октября. Начало – в 12:30, в Гарнизонном храме города Львов. Местом последнего упокоения украинца станет Лычаковское кладбище.

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