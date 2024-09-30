Ему навсегда будет 26: в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб молодой воин 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ Виталий Будзинский из Червоноградского района Львовской области. На войну он пошел добровольцем, его жизнь оборвалась на Торецком направлении.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщили Червоноградская РВА и Сокальский городской совет.

Виталий Александрович Будзинский, 23.06.1998 года рождения, был родом из села Поторица. Он окончил Сокальский профессиональный лицей по специальности "Слесарь по ремонту автомобилей, газосварщик".

В громаде говорят, что их земляк добровольно и настойчиво сам шел защищать родную страну, став в ряды знаменитой бригады "Азов".

"РТЦК и СП его дважды отправлял домой, но Виталик не отступал от своей цели и, наконец, добровольцем пошел выполнять боевые задания", – говорится в сообщении.

Воин выполнял боевые задания на Торецком направлении фронта. В районе села Нелиповка Бахмутского района Донецкой области 26 сентября, в результате минометного обстрела позиций врагом, Виталий получил ранение, несовместимое с жизнью.

У него остались родители, племянница и родные. О времени встречи тела Героя и чине захоронения землякам сообщат дополнительно.

"Только 26... Навсегда останется 26 нашему защитнику, который добровольцем ушел защищать нашу Украину от агрессора. Он положил свою молодую жизнь, защищая каждого из нас. Вечная память Герою Виталию Будзинскому", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб преподаватель Львовского национального университета Богдан Маркевич. На защиту родной земли 38-летний педагог стал в январе 2024 года.

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