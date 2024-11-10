Без отца осталось три дочери: на войне погиб командир с Черкасщины. Фото

В боях за Украину погиб отважный воин и командир в одной из бригад теробороны Олег Пиддубченко из Умани Черкасской области. Побратимы и подчиненные называли его богом артиллерии.

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Без отца осталось трое дочерей защитника, ранее потерявших родную маму. Страшное известие сообщили в Facebook родные и знакомые Героя.

"Друзья, на фронте погиб мой брат Олежка. Командир, настоящий Герой, человек с добрым сердцем, лучший из лучших людей! Невыразимая боль", – написала сестра воина Ирина Арутюнова.

Она подчеркнула, что в начале полномасштабной войны у мужчины была возможность не воевать. Однако он, не колеблясь, встал на защиту страны, своих детей и всех украинцев.

Три дочери защитника три года назад потеряли родную маму. Девочек воспитывает вторая жена воина Ольга.

"Грусть, разочарование, бессонница... Снова потеря. Лучший из лучших... Бог артиллерии... Я не могу удержать слез, пока пишу это сообщение. Командир, друг, отец... Он был для меня таким. Самым светлым человеком, которого я знал. Всегда искренний, добрый и открытый ко всем", – написал друг защитника Алан Кокоев.

Он подчеркнул, что жена и трое дочерей Олега Пиддубченко потеряли своего Героя и свою опору. Поэтому побратимы призывали неравнодушных поддержать самых родных людей защитника, который отдал свою жизнь за каждого из нас.

"Олежка наш Герой. Добрый, отзывчивый, человек с большим сердцем, был лучшим братиком!" – также написала в соцсети Татьяна Боярко.

Родные добавили, что о дате и месте прощания с воином сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военнослужащий Олег Оськин из Умани Черкасской области. Его убила Россия ракетным ударом по Институту связи в Полтаве 3 сентября 2024 года.

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