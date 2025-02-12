Без отца остался сын: в боях в Луганской области погиб защитник с Черниговщины. Фото

Защищая Украину погиб воин с Черниговщины Алексей Горбанев. На войну он отправился добровольцем еще в 2022 году.

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За время пребывания в рядах Вооруженных сил, Алексей побывал на многих горячих направлениях, последний свой бой он принял 3 февраля в Луганской области: дома отца ждал сын. О потере рассказали в Бобровицкой территориальной громаде.

"Уважаемые жители общины, мы получили печальное известие: защищая Украину, погиб украинский воин, солдат Горбанев Алексей Владимирович", – говорится в сообщении.

В обществе рассказали, что Алексей Горбанев родился 20 марта 1993 года в селе Бараниковка Беловодского района Луганской области. Еще ребенком вместе с семьей переехал в Черниговскую область: образование будущий воин получал в средней общеобразовательной школе №1 в городе Бобровица Нежинского района Черниговской области.

Срочную службу Алексей не проходил. Работал на разных должностях на предприятии ООО "Бобровицкий молокозавод", последнее же место работы - ООО "Земля и Воля", где мужчина работал рабочим железнодорожного пути.

"27 июля 2022 по зову сердца добровольцем присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать Родину и свой народ от российского врага", – отметили в Бобровицкой территориальной громаде.

За 2,5 года войны солдат Алексей Горбанев успел повоевать на многих горячих направлениях фронта. Он защищал украинские города и села и выполнял сложные боевые задания в Харьковской, Запорожской, Луганской, Сумской, Донецкой областях.

Последнее сражение Алексея Горбанева состоялось 3 февраля на Луганщине. В ходе боевого задания по отражению вражеского наступления он получил смертельные ранения: позиции украинских воинов враг обстреливал из минометов и атаковал дронами.

"Алексей Владимирович навсегда остался верен Военной присяге, украинскому народу. Гибель связана с защитой Родины в борьбе за независимость и свободу Украины. В скорби остались родители, братья, сестры и сын Арсений. Выражаем искренние слова сочувствия родным и близким погибшего воина", – подчеркнули в громаде.

Воина, возвращающаяся домой на щите, на малой родине встречают 12 февраля в 09:50: в это время жителей Бобровицы просят сформировать живой коридор вдоль маршрута траурного кортежа – от городского морга вдоль улицы Независимости и до главной площади города.

В 10:00 на площади начнется митинг-реквием, после которого Героя отпоют в Свято-Успенском храме в Бобровице и похоронят на кладбище в селе Травкино.

"Просим жителей громады присоединиться к живому коридору, митингу-реквиему и церемонии захоронения, чтобы со всеми почестями провести в последний путь погибшего воина Алексея Владимировича Горбанева, отдавшего за нас и Украину самое ценное – свою жизнь. Слава Герою!" – обратились к горожанам в Бобровицкой территориальной громаде.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Андрей Нетруненко за время пребывания в рядах украинского войска получил контузию, однако после реабилитации вернулся на передовую к побратимам. Ему навсегда останется 27 лет.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске простились с военным Максимом Емцом. Он, говорят побратимы, с первых дней на войне заслужил уважение и авторитет.

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