Без отца остался сын: в боях за Украину погиб защитник из Донетчины. Фото

"На щите" возвращается домой еще один украинский воин – солдат Роман Пантелюк. Свой последний бой воин принял 9 июля 2024 вблизи населенного пункта Северное Бахмутского района Донецкой области.

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Боец жил в городе Селидово на Донетчине. О тяжелой потере сообщили в Telegram Селидовской городской военной администрации.

Там отметили, что у Героя остались родители, сестры и сын. В их сердцах Роман навсегда останется добродушным, честным и радушным.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Защитника", – отметили в МВА.

Напомним, на Роботинском направлении фронта в Запорожской области погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины, был гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения. Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июля Лохвицкая громада в Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

– Также под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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