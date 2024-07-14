Война забрала его будущее: на Запорожье погиб 20-летний Герой со Львовщины

В боях на Работинском направлении фронта погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины.

Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия. О потере известила Лопатинская территориальная громада.

"Для еще одного защитника Украины война окончена – воин возвращается домой, к сожалению, погибшим…" – сообщили жителям села Щуровичи, откуда родом Герой.

Бойко Руслан Андреевич, 14.05.2003 г. р., служил гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения НГУ.

Свой последний бой он принял 20 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Работино Пологовского района Запорожской области. Только сейчас об этом стало известно официально.

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"Война отобрала у молодого человека будущее, в котором он мог еще так многое сделать, столько подарить минут счастья тем, кто рядом. Руслан боролся за Украину, он защищал свою землю и отдал за нее самое ценное – жизнь", – отметили в громаде.

Там выразили соболезнование семье защитника. О дне и времени встречи тела Героя землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Работино погиб 25-летний воин Антон Билык из Тернопольской области. Он был сержантом и служил командиром пехотного отделения.

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