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Война забрала его будущее: на Запорожье погиб 20-летний Герой со Львовщины

Марина Лисничук
War
1 минута
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Война забрала его будущее: на Запорожье погиб 20-летний Герой со Львовщины

В боях на Работинском направлении фронта погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины.

Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия. О потере известила Лопатинская территориальная громада.

"Для еще одного защитника Украины война окончена – воин возвращается домой, к сожалению, погибшим…" – сообщили жителям села Щуровичи, откуда родом Герой.

Бойко Руслан Андреевич, 14.05.2003 г. р., служил гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения НГУ.

Война забрала его будущее: на Запорожье погиб 20-летний Герой со Львовщины

Свой последний бой он принял 20 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Работино Пологовского района Запорожской области. Только сейчас об этом стало известно официально.

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"Война отобрала у молодого человека будущее, в котором он мог еще так многое сделать, столько подарить минут счастья тем, кто рядом. Руслан боролся за Украину, он защищал свою землю и отдал за нее самое ценное – жизнь", – отметили в громаде.

Там выразили соболезнование семье защитника. О дне и времени встречи тела Героя землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Работино погиб 25-летний воин Антон Билык из Тернопольской области. Он был сержантом и служил командиром пехотного отделения.

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