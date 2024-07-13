Под Волчанском в бою за Украину погиб командир роты из Полтавщины: фото

Лохвицкая община 10 июля простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле села Волчанск Харьковской области, в ходе выполнения боевого задания.

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Об этом сообщил городской голова Лохвицкого городского совета Виктор Радько. Жители села собрались, чтобы поблагодарить за защиту и попрощаться с односельцем.

Захоронение прошло на кладбище в селе Токари, где собралось много людей, чтобы провести защитника в последний земной путь.

Александр родился в селе Гамалеевка 5 января 1994 года. Учился в местной школе, а в 2012 году окончил Лохвицкий технологический техникум по специальности "Хранение и переработка зерна". После этого проходил срочную военную службу в городе Белая Церковь. В 2013 году, по завершении службы, женился. Вместе с женой воспитывал двух сыновей. Одно время работал по специальности в СПК "Токари", впоследствии перешел в строительно-ремонтную сферу.

С началом войны Александр не смог остаться в стороне и присоединился к защите нашей Родины, сначала как доброволец в Заводском добровольческом формировании территориального общества. Затем, чувствуя зов сердца и желание защитить страну от агрессора, 5 января 2023 года он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Служил в 82-й десантно-штурмовой бригаде. За успешное выполнение боевых задач Александр был награжден медалью Богдана Хмельницкого "За мужество и отвагу" и повышен к командиру роты. К сожалению, 5 июля, во время выполнения боевого задания у села Волчанск, Александр погиб.

"Склоняем головы и выражаем искренние соболезнования семье героя и всем родным – маме Ларисе Владимировне, бабушке Валентине Васильевне, брату Роману Сергеевичу, жене Светлане Николаевне, сыновьям Александру и Дмитрию. Наша община будет помнить Александра как спокойного, уравновешенного, надежного друга и товарища , любящего отца, сына, Человека с большой буквы, на которую всегда можно было положиться. Он был искренним, неравнодушным, честным и справедливым. Александр погиб как Герой, до последнего мгновения выполняя свой военный долг", – пишет председатель Лохвицкой громады.

Также в боях за Украину в районе населенного пункта Желанне Донецкой области погиб командир разведывательного отделения старший сержант Александр Бортник. 56-летний боец был родом из Кременчугской общины на Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб помощник режиссера Одесского академического музыкально драматичного театра имени Василия Василько Виталий Маркитан. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

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