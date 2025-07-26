Без шансов на побег: 'Феникс' уничтожил оккупантов во время штурма в районе Белогоровки. Видео

Украинские военные продолжают методично уничто жать оккупанта и сдерживать его на самых горячих участках фронта. На этот раз подразделение пограничников"Феникс" отразило вражеский штурм на Северском направлении.

Об этом сообщили в ГПСУ. Уточняется, что в районе Белогоровки пилоты подразделения остановили комбинированный штурм противника. Враг бросил в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику.

Военные отмечают, что благодаря слаженной работе расчетов FPV, экипажей Vampire и "сбросов" штурмовые действия врага удалось остановить. Уничтожено 2 танка, бронированную машину, легковой автотранспорт противника. Пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", догнали и добили – убежать не удалось никому.

"Хочешь стать частью Победы — помоги "Фениксу" успешно уничтожать р*сню. Защити наших пилотов – донать на средства РЭБ. Это наша защита от вражеских дронов", – резюмируют успешную операцию военные.

Ситуация на фронте

Сейчас два направления являются самыми горячими. Они находятся на Донбассе. Это Лиманское и Покровское направление.

– На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское. Силы обороны успешно остановили девять попыток продвижения противника, два боя продолжаются.

– На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 35 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины тоже продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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