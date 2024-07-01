Без связи осталось 250 тыс. абонентов: российские провайдеры не могут оправиться от кибератаки ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины совершило мощную кибератаку на российских провайдеров, которые работают на временно оккупированной территории. В результате операции без связи остались по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины.

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Больше всего вреда кибератака принесла провайдерам в Крыму. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Специалисты ГУР осуществили масштабную кибератаку в конце мая, оставив без связи по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях, прежде всего, в Крыму. Представители российских провайдеров пожаловались, что это была самая мощная DDos-атака, с которой им когда-нибудь приходилось сталкиваться.

Генеральный директор одного из российских операторов связи Иван Зима выдал, что на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. По факту же значительное количество абонентов оставались без связи более двух суток. Стоит отметить, что атака затронула как сети абонентов, так и сети операторов, которые пользовались пораженной инфраструктурой.

При этом представители провайдеров отмечали, что во время восстановления связи они испытывали трудности в коммуникации с абонентами. Опасаясь традиционного мошенничества, абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию, а 20% абонентов отказались от модернизации сетевого оборудования, что в будущем могло бы защитить их от дальнейших атак. В то же время, провайдерам пришлось привлекать сотни дополнительных технических специалистов, в частности для обработки многочисленных обращений недовольных клиентов.

Стоит отметить, что одним из наиболее пострадавших провайдеров стал телеком-оператор "Миранда-медиа". Абоненты этого провайдера не только не имели доступа к связи, но также не могли произвести оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Пользователи "Миранды-медиа", которая работает на оккупированных территориях под брендом "Миртелеком", не могли воспользоваться доступом к сети в Крыму, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, значительное поражение получили сети российского провайдера "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

Примечательно, что подобные кибератаки на вражеские сети продолжилась и в июне. Под ударом в том числе оказались сети все той же "Миранда-медиа", серверы пропагандистских СМИ, серверы местных органов оккупационной власти, контакт-центры, системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту, ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов, платежные системы. Это привело к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов на территории оккупированного Крыма, задержке многих авиарейсов, возникновению значительных пробок на Крымском мосту.

Напомним, украинские активисты киберсообщества BO_Team совершили атаку на российские компании, которые поддерживают войну. Операция проводилась совместно со специалистами ГУР МО Украины. В результате были уничтожены сотни терабайт данных.

Ранее украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе несколько дней наблюдались сбои.

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